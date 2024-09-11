網紅「劉馬車」承認兩項襲擊罪　還押待9月25日判刑

本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」再惹官非！他今年初因非禮案在屯門法院提堂，期間涉嫌在羈留室內，與另一名男子互毆；及在7月會展動漫節期間，襲擊一名16歲男童。他另涉嫌在新界多處，分別非禮3名女子。這3宗案件今（11日）在屯門裁判法院再訊。「劉馬車」承認兩項襲擊罪及3項非禮罪，須還押至9月25日判刑。

27歲被告劉駿軒，控罪書上報稱無業。他承認兩項襲擊罪，其中一項於2024年1月19日，在屯門法院大樓1樓1號羈留室內襲擊陳子健，因而對陳子健造成身體傷害。案情指，2024年1月19日，兩人在屯門法院大樓羈留室內，期間陳子健要求被告唱歌，被告又叫他跳舞，雙方先口角，繼而動武。被告警誡下稱，是陳「撩我先」，他才還手。另一項襲擊罪案情則指，被告在2024年7月26日，於灣仔會展動漫節期間，推跌一名16歲男童，又扯男童頭髮。被告跟男童原是朋友，後來兩人關係惡化。

至於被告所牽涉的非禮案，據同意案情指，2024年1月31日，被告在元朗一食肆外，半蹲着伸手捉一名女子的左腿。同年8月，他再於元朗V City書店和沙田新城市廣場，用類似手法非禮14歲女童Y及女子Z，包括半蹲用手掃Y的大髀及臀部，掃Z的大髀至膝蓋位置。

案件編號：TMCC825/2024、ESCC2126/2024、TMCC1935/2024