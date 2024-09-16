油麻地重型機器砸斃貨車男司機　家屬：公司至今未曾聯絡

油麻地公眾碼頭卸貨區上周四(12日)發生奪命工業意外，一名姓李(29歲)貨車男司機與同事卸貨期間，被一部約1.7噸重的石熱焗爐翻側擊中，李男昏迷送往廣華醫院搶救，最終證實不治。死者家屬及生前同居女友今晨(16日)到達葵涌公眾殮房認屍，一行人情緒仍未能平復，直斥死者所屬公司不負責任。

據了解，死者早前與女友搬出同居，家中尚有父母、長姊、4位長兄及么妹，在涉事物流公司任職約5年。胞姊李小姐指，該公司至今仍未有聯絡家屬提供協助，案發後僅向其女友交代路祭事宜，由女友代為通知家屬。惟當一行人返回現場時，公司負責人於原定時間後45分鐘始姍姍來遲，原本稱有安排道士亦未見到場，擔心路祭儀式未能盡善，而且過程中公司負責人亦不曾接觸家屬，直言當時公司「無任何表示」。

李續指，事後曾與胞弟的跟車拍檔溝通，得悉兩人一直主力運送家品店的輕型貨物，並無運送重型機器的經驗，加上涉事機器上重下輕，質疑應以吊臂卸貨更為安全，對公司的工作安排及安全措施感不解，希望目擊者能協助調查搞清事發經過，為弟弟討回公道。死者家屬又形容弟弟與家人關係良好，為人生性盡責，即使搬離家中亦會照顧父母，不時與手足聯絡，又會定期相約雙親食飯。

死者同居女友補充，稱兩人原計劃於2026年結為夫婦，又打算在今年底或來年到外地旅遊，實現死者人生中第一次出國遊玩，未料發生意外一切頓成泡影，說到痛處仍難掩激動哀傷之情。