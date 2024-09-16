小一入學電子申請周四起遞交　紙本表格9.23開始遞交

教育局今日（16日）提醒有意為子女申請在2025年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由本周四（9月19日）開始透過「小一入學電子平台」，或由下周一（9月23日）開始以紙本表格遞交「小一入學統籌辦法」的自行分配學位申請。

教育局表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先登記成為「小一入學電子平台」用戶及以「智方便+」綁定帳戶，並在9月19日至27日期間透過電子平台遞交申請，詳情載於教育局網頁的家長指南。

如家長選擇遞交紙本申請表格，則須在9月23日至27日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。

如家長只準備為子女申請小一入學統一派位，則須在2025年1月17日或之前透過「小一入學電子平台」或以紙本申請表向教育局遞交申請。若以紙本申請，請將填妥的申請表及有關證明文件交到九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組（小一入學）。