港燈提升基建抵極端天氣　發電廠機組位置高於山竹襲港最高水位

香港基建面對極端天氣經受考驗。港燈今日(17日)宣布，將採取不同措施提升發電系統、輸配電系統可靠性，包括提升所有新建主變電站防洪能力以應對極端天氣，預料只要全面落實措施，有能力應對至21世紀末帶來的挑戰。

近年風暴的威力不斷增強，其中港燈於東區沿岸部分電力供應裝置，曾受水浸而影響供電。超強颱風「山竹」2018年襲港時，港島東最高水位紀錄為主水平基準以上5.45米水平，港燈其後檢視相關地區的所有變電站和南丫發電廠，正分階段為變電站加裝或提升擋水牆高度至主水平基準以上6米，預計到2026年初有關提升工程將會覆蓋所有距離岸邊100米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。

所有新建的主變電站防洪能力一律要提升至可以應付高度為主水平基準以上7米的水浸。而其他新建的配電變電站，除符合特殊要求外亦要符合相同標準，以確保新的變電站未來將有足夠能力，抵禦直至2100年，因水平面上升而可能發生的水浸。

港燈於南丫發電廠內最新落成的的燃氣發電機組L12及正在興建、於2029年落成的L13機組，其地基高度已採用主水平基準以上7米的規格。港燈於今年內亦會在發電廠內近海位置加裝 「可拆除式防洪閘」，並陸續為重要關鍵發電設施提升或加裝保護裝置，確保一旦遇上水浸、惡劣以至極端天氣時，都依然能夠正常運作。