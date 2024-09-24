罕見病令患者不停生腫瘤　藥物助縮細免開刀　葛珮帆促納名冊

全港約有百多名患者罹患常染色體顯性遺傳病「希佩爾-林道病」（簡稱希林氏病、VHL）。這種罕見病遺傳性高達5成。患者體內會不斷出現腫瘤，只能無止境開刀切除，身心飽受煎熬。目前除了進手術外，患者亦能服用藥物，令腫瘤縮小，免卻開刀風險。不過，由於該藥仍未納入藥物名冊，病人若要用藥，每月要支付近12萬港元。香港罕見病聯盟就聯同多名專科醫生及議員，促請當局將VHL的「救命藥」納入藥物名冊，解決病人「有藥無錢用」的苦況。

議員葛珮帆認為，VHL令患者非常折騰，由於經常要做手術，甚至有病人做不了正常工作，要靠散工維生。她已就該藥物去信有關部門，促請將之納入藥物名冊，又表示會爭取壓縮新藥納入名冊及安全網的流程，減低病人用藥的經濟負擔。

神經外科專科醫生胡日明指，VHL的出現是由於染色體基因突變，引致器官形成腫瘤的風險增加。患者發病平均年齡約26歲，常會於腦部血管、中樞神經血管或腎臟出現腫瘤，令其腦出血、癱瘓、腎衰竭等風險增加。目前對VHL的治療方式主要是進行手術切除腫瘤，不過即使切除後亦不會減低患者再度生瘤的風險，令他們要不斷做手術。他又提到，雖然VHL遺傳性高達5成，惟亦有兩成患者因突發病變而染病。

臨床腫瘤科專科醫生王俊威表示，VHL患者要經常覆診，若腎臟長出腫瘤，則會增加腎衰竭的風險，反覆的程序亦會加程醫療負擔。目前的VHL新藥經證實能有效將不同部位的腫瘤縮小，減低治療成本及手術對病人的影響。

吳先生現年72歲，他於1987年首次病發，但當時科家醫生就向他表示問題不大，直至2019年才確診VHL。連同他本人，他的家族中已有5名VHL患者，其次子更因病去世。去年11月，他獲告知可試用新藥，並試用了4、5個月後，腫瘤有所縮小。

香港罕見病聯盟會長曾建平認為，香港罕病患者有「三難」，診斷難、治療難、用藥難。雖然VHL藥物有效控制腫瘤，但價格高昂，希望醫管局能盡快將該藥納入藥物名冊及安全網，讓患者得到適切治療。