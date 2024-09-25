3大灣區醫院長者醫療券求診　下周一連接跨境健康紀錄

醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」新功能將由下周一(三十日)起擴展至「長者醫療券大灣區試點計劃」下的中山大學附屬第一醫院南沙院區、東莞東華醫院，以及深圳新風和睦家醫院，方便香港市民跨境使用電子健康紀錄。生效後，合資格長者在上述3間醫療機構使用長者醫療券求診時，可透過「跨境健康紀錄」功能，預先申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄。

現時系統核實申請和準備電子健康紀錄所需的時間不超過24小時，長者在到指定醫療機構就診前一日提出申請，便可確保其電子健康紀錄在就診時已準備就緒。系統核實授權後，長者會在醫健通流動應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」。醫護人員通過掃讀長者出示的該兩個二維碼，便可開啓及瀏覽相關電子健康紀錄，以助診斷和治療。

同時，長者可透過「個人資料夾」功能，將境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄存放在醫健通個人健康戶口，以保存和運用來自境內外的個人病歷紀錄，包括供獲用戶授權的香港醫護機構在跟進診療時，通過系統取覽。