機場三跑道系統11月底營運　二號客運大樓按客運需求分階段啟用

耗資1,415億元打造的香港機場三跑道系統項目，預料今年11月28日啟用，不過當初為配合三跑運作，斥資約129億元擴建的二號客運大樓(T2)縱使完工仍未能同步啟用。機管局表示會因應客運需求分階段啟用。

8年前動工的第三條跑道前年11月已啟用，作為新的北跑道，原本的北跑道在新跑道啟用後關閉翻新至今年重開，一直未有確實日期。據悉這套斥資1400多億元的三跑系統最快11月28日啟用，屆時三跑啟用會提升機場容量，飛機升降量可逐步增至每小時102架次，長遠2035年滿足每年1.2億人次及1000萬公噸貨運量。

今年首八個月有23萬7千多班航班升降，比疫情前2019年同期少近17%，客運量就有3480多萬人次，較去年同期多約44%，但仍比2019年同期少超過三成。以全年數據計，現階段再多一條跑道或供過於求。機管局早前亦就此評估，局方認同以現階段客量或影響三跑使用量，但同時每日高峰期的飛機升降量亦正穩步恢復，貼近疫前水平，認為仍需啟用三跑。機管局稱上月單日最高飛機升降量回復至疫前九成。