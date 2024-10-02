脊柱側彎青年矯形後可即時停戴矯正器 港大研究指不影響效果

脊柱矯形支架主要用於治理青年原發性脊柱側彎（AIS），不過對於治療結束後，應即時或逐步停戴支架，醫學界尚未有定論。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系的科研團隊今日（2日）公布相關研究成果，發現AIS患者骨骼發展成熟後，即時或逐步停戴支架均不會影響矯形效果。不過逐步停戴支架的治療方案，需要患者多配戴支架6個月，影響患者日常生活，甚至心理健康。因此，研究團體指，一旦患者骨骼發展成熟，應考慮立即停戴矯正器，讓患者生活及早回復正常。

香港約有3、4%青少年患有青年原發性脊柱側彎，佔兒童脊柱畸形個案70至80%，近80%為女性患者。患者脊柱側向偏移，且側彎角度超過10度。一般病人會於10歲後病發，不但影響外觀，亦可能引致痛楚。

港大醫學院臨床醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼臨床教授鍾培言解釋，AIS主要是成長期出現的病症，與姿勢不正確、受傷、書包過重等等無關。治療AIS的方案中，部分患者可透過矯正器（支架）治療，防止側彎惡化。當患者骨骼成熟，就可以將支架除下，至於即時抑或逐步將支架除下，醫學界就未有共識。逐步停戴方案中，病人要於晚上戴回支架，為期約6個月。由於不少醫生擔心會復發，所以會採取較保守的逐步停戴方案。

矯形及創傷外科學系助理教援（研究）張穎恒就指，研究分析284名病人，分為兩組，於他們骨骼成熟後分別逐步停用及即時停用支架。結果顯示，兩者對防止側彎惡化的效果相若。不過，由於逐步停用會延長戴支架時間近6個月，令患者的生活質素受影響。

姚同學為AIS患者，於2016年底開始配戴支架，透過研究計劃，於2018年獲醫生確認骨骼成熟後可即時停戴支架。他表示，戴上支架會影響呼吸，晚上睡覺亦會「焗到出汗」。停戴支架後，他感到「如釋重負」，又指因為配戴支架多時，停戴初時感到肌肉無力。若延長配戴時間，則可能令相關情況加深。