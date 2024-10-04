科學館設未來科學大獎展覽　即日起免費入場

香港科學館今日(4日)起舉辦「未來科學大獎展覽」，重點展出歷屆5位香港獲獎者的研究成果，當中包括侯任香港中文大學校長、首屆未來科學大獎生命科學獎得主盧煜明的得獎研究，展覽亦設有互動小遊戲，提高市民、尤其是年輕人對科學的認知及興趣。

「未來科學大獎」被賦為「中國諾貝爾獎」，展覽內容包括獎項的創立、介紹，以及2024年獲獎者資料，並重點展出歷屆5位香港獲獎者，包括盧煜明、陸錦標、袁國勇、裴偉士及莫毅明教的研究和貢獻，亦有展品讓參觀人士從科學家們日常的物品中了解其科研旅程。

其中，盧煜明是2016年未來科學大獎生命科學獎得主，他的得獎研究為「無創性胎兒染色體異常檢測」，有別於以往要抽取嬰兒的羊胎水，現時只須抽取孕婦的血液，即可得知胎兒是否患上染色體疾病。 盧煜明表示，很榮幸可以在展覽中，向市民概述其科研工作，亦有機會讓更多人了解大獎及獲獎者的科研工作，相信有助培育年輕一代對科研的興趣。此外，展覽設有互動遊戲，讓參觀人士簡單易明地理解相關研究的原理。

由香港未來科學大獎基金會於2016年設立的未來科學大獎，旨在獎勵在中國內地、香港、澳門和台灣取得傑出科學成果的科學家。獎項曾被國際科學雜誌《Nature》譽為「中國的諾貝爾獎」，設有「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金100萬美元。