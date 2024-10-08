賀錦麗願維持一中政策　拒談軍事協防台灣

美國哥倫比亞廣播公司新聞節目《六十分鐘時事雜誌》，周一（7日）播出民主黨總統候選人、副總統賀錦麗和副手沃爾茲的專訪。對於美國會否動用軍事力量支持台灣，賀錦麗拒絕回應假設性問題，她強調美國將維持一中政策，同時會支援台灣能夠有自衞能力，並且能確保台海自由和平。

被問及美國最大的對手是哪個國家，賀錦麗首先稱伊朗手上沾滿美國人的鮮血，從伊朗上周二（1日）向以色列發射200枚彈道導彈來看，她的最優先任務之一是確保伊朗永遠不會成為擁核國。她沒有表態一旦若發現伊朗製造核武的證據，美國會否採取軍事行動。賀錦麗之後談及中國，認為美國不應尋求衝突，而是應該保護美國的商業利益。

中東局勢持續升溫之際，美國對以色列總理內塔尼亞胡的影響力受到質疑，賀錦麗則強調美國與以色列有重要的聯盟關係。烏克蘭與俄羅斯衝突曠日持久，賀錦麗表明她不會在烏克蘭缺席下，與俄羅斯總統普京會面談判結束戰爭，烏克蘭必須對自身未來有發言權。她稱若對手特朗普是美國總統，俄羅斯就已經佔領烏克蘭首都基輔，並批評特朗普聲稱可以一天結束戰爭，其實只是讓烏克蘭投降。