警司陸振中襲同袍案　「光頭警長」稱飯局中被告至少飲6杯啤酒

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（8日）在區院續審。曾在2019年反修例事件中擎槍驅散示威者的「光頭警長」劉澤基擔任控方證人。庭上透露，被告晚宴後把裝有委任證的銀包遺漏在自己的私家車上，他搭的士返警署，要當值警長幫忙付車錢。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。針對7月飯局後的襲擊事件，已退休的警長張國輝作供指，2022年7月15日，他在沙頭角警署當值。當晚有一輛的士駛至警署，被告落車，說自己身上無錢，着張先付的士錢。張照做。他聞到被告身上有酒氣，「行路好似飄啲」。其後，他再用警察委任證幫被告拍卡進入辦公室。他相信被告當時沒有攜帶警察委任證。辯方盤問下，張承認當日被告不曾表示無帶委任證。

警署警長劉澤基供稱，2020年調任沙頭角分區，2022年7月15日，他有份出席飯局。劉憶述，飯局中，被告拿着差不多斟滿啤酒的高腳紅酒杯去敬酒，被告每每「一杯清」，飲了至少6杯。稍後時間，被告主動拿出信用卡說「找數」，並指自己「夠皮」要離開。當時被告有輕微醉意，但相信仍清醒。劉續指，當晚他見到蔡文浩的手「包到豬蹄咁」。

劉續指，之後，他獲知被告的私家車停在粉嶺牽晴間停車場閘口，需要取回。由他沒有飲酒，故答應處理。期間，他在車內發現被告的銀包及車匙。銀包內有被告的委任證。由於被告當時已返抵沙頭角警署辦公室，劉遂前往辦公室，希望交還物品，惟拍門一直未獲回應。約一小時後，被告始開門，當時他的臉「少少紅」，感覺好像很沮喪。辯方說，銀包內沒有被告的委任證。劉否認。

案件編號：DCCC 137/2023