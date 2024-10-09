贍養費調解試行計劃今開展　料可處理1200宗個案

首屆家庭暨婦女發展高峰會今日(9日)舉行，為支援婦女，政府今日會推出一站式家庭及婦女資訊平台，涵蓋6大範疇，包括婦女權益、健康、就業及創業、家庭教育及婚姻資訊等，同時當局透過關愛基金及家福會，推出為期3年的贍養費調解試行計劃，為有需人士提供法律程序以外的選項。

在贍養費調解試行計劃方面，只要涉及贍養費爭議的任何一方為香港居民及符合入息限額，雙方均可參與計劃，費用全免，以鼓勵拖欠贍養費的一方參與調解。當局預料可處理1,200宗個案，合共2,400名正在分居或離婚人士受惠。

此外，高峰會亦倡議全城樹立良好家風，民政及青年事務局與家庭議會於下周一，推出為期5年的全新家庭教育推廣計劃，每年撥款800萬港元，資助民間推行非牟利家庭教育項目，推廣家庭價值，達致社會和諧。

政府在高峰會致詞時指出，女性佔香港人口54%，不少女性在事業中都展現卓越成就，本港的會計師及律師有超過一半是女性，醫生亦有3成半是女性，公務員體系最高級別的18位常任秘書長，有12位是女性。

去年施政報告提出設立「婦女事務組」及「婦女事務專員」，有關職務已於4月開始，政府亦一直鼓勵女性參與公共決策，諮詢及法定組織非官方女性成員的比例，由2004年的22.8%升至去年的35.6%。政府亦會繼續推進促進家庭和婦女發展的工作，期待與社會合力發揮協同效應，促進家庭和睦及婦女福祉，共建和諧社會。