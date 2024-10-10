破海空兩路販毒案拘3人　揭電飯煲蛋白粉及味精藏1200萬元K仔

海關偵破兩宗空運及海路販毒案件，檢獲約24.5公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，估計市值約1,200萬港元，並拘捕3名涉案人士。

調查人員表示，海關早前透過風險評估及情報分析，鎖定一個來自德國的海運拼裝貨櫃。資料顯示，該貨櫃載有11票不同種類的貨物，當中一票報稱家居及個人物品的貨物，其寄貨人及收貨人均為物流公司，但兩者近期並無相關的海運紀錄，根據上述原因，關員決定針對該批貨物作扣留檢查。

上月27日，關員在葵涌海關大樓檢驗該貨櫃，並在櫃內中間位置尋獲17箱貨物，其X光影像顯示，貨物內藏有顏色及密度不一致的袋裝物，引起關員高度懷疑。當海關打開貨物後，發現當中的樽裝蛋白粉內，藏有用透明膠袋包裝的可疑粉末，經快速毒品測試，初步證實為K仔。最終，關員總共檢獲約15.5公斤懷疑K仔，市值約750萬港元。

案件交由海關毒品調查科跟進調查，並於本周一(7日)在深水埗一帶進行監控遞送行動。當日中午時分，一名男子前來收貨，並駕駛一輛輕型貨車載貨至大埔。關員見時機成熟，即時採取行動，拘捕該名31歲男子。調查顯示，被捕人士是電召貨車司機，他收取數百港元報酬，負責簽收及運送該票貨物，他現已獲准保釋候查。案件仍在調查中。

人員指出，毒販巧妙地將毒品收藏在不同物品內，包括蛋白粉、玩具、電飯煲及奶粉，又以拼裝貨櫃內的大量貨物作掩飾，企圖增加海關偵查難度。另外，販毒集團在背後遙距操控，利用多重貨車司機安排物流，先指示司機到碼頭提貨，再將貨物放入貨倉暫存，等待時機將毒品流入本地市場。

此外，海關機場科人員根據風險管理原則，本周一揀驗一票來自荷蘭、報稱為味精的空運包裹，經檢查後，發現包裹內只有一個標示為味精的包裝袋。關員認為，支付高昂費用運送一包味精實屬罕見，於是以X光掃描系統及拉曼光譜儀等器材進行偵測，確認包裝袋內載有約9公斤懷疑K仔，市值約440萬港元。

經深入調查後，海關昨日(9日)在柴灣區監控包裹遞送，首先拘捕一名在住所門口收貨、年僅16歲的中五男學生；同日稍後時間，關員亦在慈雲山拘捕另一名20歲男子，懷疑他教唆他人收取涉案包裹。海關仍在調查本案，不排除稍後有更多人被捕。