施政報告：「劏房」正名「簡樸房」　面積不少於8平方米

新一份《施政報告》提到「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。現時不同分間單位的情況差異很大，包括在消防、通風、面積，以至是否有獨立廚廁或廚廁合併等方面，有必要訂立最低標準，取締不適切單位。現約有110,000戶人家居住在分間單位，顯示分間單位有實際需求。由於把原有單位分間後出租的租金總收入比整個沒分間單位出租高出很多，業主有很大經濟誘因經營這類租賃。適當的規管會讓出租的「簡樸房」在符合標準下滿足市場需求。

不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。我們會給予現行住宅樓宇分間單位的業主時間，進行所需工程。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。由於新進入市場的分間單位必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締，因此不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。

為讓現時分間單位業主和住戶有時間作好安排，政府會設定足夠的寬限期，並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策，把住宅樓宇分間單位分批有序處理。房屋局局長將獲法例授權在寬限期完結後，按實際情況，決定何時針對哪些分間單位分批有序採取執法行動。

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。消息人士透露，去年成立的解決劏房問題工作組聘請了顧問「落地」調研，發現有約20%至30%面積少於8平方米；而不符上述3項標準的劏房約3分之1，但消息人士強調，不等於3分一的劏房都必須取締，而是不進行登記並拒絕改建成「簡樸房」的劏房才需要取締。獨立廚房並非標準之一，若要明火煮食的廚房，必需要有獨立位置加上防火門；另外為免劏房戶用廁所洗手盤洗菜煮飯，會要求「簡樸房」需在居住空間內提供另一獨立洗手盤，同時也會界定樓底高度，而全面取締「樹屋」。

登記形式方面，消息人士指會盡量簡單，或以網上、紙本等形式讓業主作簡單登記。而安置方面，現時有近半劏房戶正在輪候公屋，政府會以簡約公屋或公屋等作安置；另有約10%至20%的劏房戶屬合資格但無申請公屋，至於不符申請公屋資格的人士，政府或會提供一些短期住宿予他們，並建議他們盡快尋找「簡樸房」租住。

工作組會在明日（17日）公布細節，並在今年12月釋出諮詢文件，稍後展開兩個月諮詢期，諮詢立法會及持分者，制定立法內容及登記時間，目標是在2025年內立法。消息人士表示，立法的罰則會具有阻嚇性，包括罰款及監禁，相信提供改建寬限期已能成為吸引業主登記的誘因；並重申今次提出的內容只屬建議，最終目的是將劏房變成有相對健康的分間單位。