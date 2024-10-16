施政報告鼓勵的士提供阿拉伯語資訊　有機構整合清真餐廳清單

港府今日(16日)發表《施政報告》，表示將開拓中東和東盟旅客客源。政府會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。有機構表示，關鍵是將香港轉化為一個穆斯林友好的目的地，確保穆斯林旅客感到不僅舒適，而且受到熱烈歡迎，但是施政報告的內容，例如整合清真餐廳清單及加上阿拉伯文的士車隊，加到不足，未能吸引穆斯林遊客來港。

香港融樂會總幹事謝永齡表示，當局可考慮例如打造清真海鮮餐廳，雖然香港擁有眾多酒樓，但許多都不是遵守伊斯蘭飲食規定的，例如禁止食用豬肉和酒精等，香港的清真認證餐廳明顯不足，政府可鼓勵商業機構設立更多清真餐廳，特別是打做西貢、鯉魚門、南丫島及流浮山等海鮮餐廳轉為清真認證餐廳，才能吸引穆斯林遊客來港。

他亦指都可以加強祈禱設施，鑒於祈禱是穆斯林生活的基本部份，人們每天祈禱多達5次，建立祈禱室或在酒店、機場購物中心和旅遊景點，為祈禱指定寧靜空間至關重要。

此外，他提出酒店應提供祈禱墊、古蘭經和指向麥加的指示器的要求，應考慮為男女提供分開的游泳時間，提供有關清真服務的訊息，包括清真認證餐廳、清真寺和祈禱場所提供多種語言的指南或小冊子，包括阿拉伯文翻譯等，協助穆斯林旅客。