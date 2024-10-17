8警涉毆無家者　6人妨礙司法公正罪成　判囚2年1個月至3年5個月

8名警務人員2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪受審，法官最終裁定6人妨礙司法公正罪成，認為警員有誣衊露宿者管有毒品，遮蔽鏡頭是想阻撓可能會進行的刑事檢控；餘下兩人則獲判無罪。6名罪成被告今（17日）在區院判刑。法官指，被告濫用職權，令警隊蒙羞，性質較同類案件嚴重。而他們不是單獨行事，屬加刑因素，判6人入獄2年1個月至3年5個月。

8名被告是警員郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、莫志成、尹栢詩（女）、陳守業及警長林華嘉（現年29至47歲）。8人案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊，現被停職。他們共被控10罪，結果郭展昇及韓廷光受審後，面對的所有控罪均獲判無罪。其餘6人方面，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。梁飛鵬及陳守業面對的傷人罪則脫罪。

本案涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生的事件。6名罪成被告分別被裁定誣衊露宿者阿十藏毒，以及遮蓋閉路電視鏡頭。至於被指拳打腳踢露宿者阮文山，法官稱阮就被襲擊的過程說法不一，裁定被指涉案的郭展昇及韓廷光罪脫。

案件編號：DCCC 123/2021