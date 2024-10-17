烈酒新稅率下月6日立會討論　最快11.8刊憲

新一份《施政報告》提出減烈酒稅，即日起進口價200港元以上的烈酒，200港元以上部分的稅率由100%大幅減至10%。商務及經濟發展局今日(17日)向立法會提交一項決議案，以修訂《應課稅品條例》所訂明的稅率，局方指出，新稅率為雙層稅制，並僅適用不多於1公升的烈酒，重申已審慎考慮過量飲酒的健康事宜，又預計新稅率或令每年稅收少2.1億港元。決議案將於下月6日於立法會討論；若通過，則將於下月8日刊憲。

商經局指出，新稅率屬於雙層稅制，即進口價200港元以上的烈酒，200港元以上部分的稅率由100%減至10%，而200港元及以下部分，及進口價在200港元或以下的烈酒，稅率則維持不變。同時，新稅率只適用不多於1公升的烈酒；若使用容量多於1公升的容器，應繳稅款會按「每升價值」計算。

舉例，一桶50公升的進口烈酒的進口價為5,000港元，每升應繳稅款是100港元，總應繳稅款仍是5,000港元，而非在欠缺上述機制情況下的680港元。局方相信，該機制可防止貿易商用較大容量的容器進口低價烈酒，以增加每個容器內烈酒的總價格，從而受惠於較低的稅率。

局方提到，本港過往3年從烈酒稅所得的平均稅收每年約7億港元；若把擬議新稅率應用於過去3年同類型及數量的進口烈酒，每年會減少2.1億元稅收。但局方強調，以2008年取消葡萄酒稅的經驗來看，調低烈酒稅可從不同渠道為香港帶來經濟收益，例如刺激高價烈酒在本地市場的銷量、高價烈酒轉口業務運作更具彈性、強化香港烈酒拍賣業務、增加與烈酒相關的培訓業務，和惠及其他支援與烈酒相關的業務。