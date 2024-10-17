紅館墮屏藝能3職員控串騙續審　專家指超過13負重點超重逾100%

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，其中「阿Mo」李啟言目前仍需接受治療。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控串謀欺詐罪，及屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今（17日）在區院續審。控方指，演唱會高空懸掛裝置的實際重量，是藝能呈交的負重表的4倍，其中墮下的屏幕是報稱的兩倍。專家指，超過13個負重點超重逾100%。控方表示，如果知道負重表內容不是真確，康文署不會批准演唱會進行。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。串謀欺詐控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。控方開案陳詞指，藝能是演唱會搭建舞台的總承建商，負責事項包括懸吊裝置安排，由大國文化僱用。吳凱瑩及林志華是藝能項目經理，梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理。2021年8月19日，康文署同意大國文化申請舉辦演唱會，條款包括需將高空懸掛裝置計劃及負重表等文件，交由康文署僱用的輝固（香港）工程顧問有限公司作審核，以確保結構安全。

控方指，2022年7月13日，吳凱瑩把高空懸掛裝置計劃及負重表交予康文署，康文署將資料轉予輝固的註冊結構工程師，結構工程師尹志華（音譯）要求補充資料。梁耀祖同日致電輝固的技術人員，以及一名姓馮的前輝固實習生，向馮解釋負重表詳細內容。7月20日，尹表示沒有進一步意見，及會安排現場視察。控方稱，吳凱瑩呈交的高空懸掛裝置計劃及負重表，列出14項裝置，包括6塊LED屏幕，每個600磅，共重3600磅；8個擴音器，共重1,600磅。7月24日，尹到紅館視察，同日簽署證書。惟調查發現，6塊LED屏幕實際重量為9852.5磅，是報稱重量的2.7倍；8個擴音器實際重量為12240.8磅，是報稱重量的7.7倍。整個負重表實際重量，是報稱重量的4.2倍。

康文署經理鄧曉璇供稱，2022年2月8日，康文署跟藝能及大國文化開會，吳凱瑩及林志華有份參與。期間藝能提出在紅館安裝12隻吊船，她問到藝能是否確認吊掛裝置能夠承受，沒有立刻答應。盤問下她同意，意外並非一個人的問題。

案件編號：DCCC 291/2023