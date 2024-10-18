道士謀殺智障女案　男被告判囚終身　死者母親判監10年

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陽具插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦被指有份買假陽具，涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪受審，結果被陪審團一致裁定所有控罪均罪成，押後至今（18日）判刑。男被告被判囚終身，女被告囚10年。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至 2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

控方在開案陳詞指，男被告自稱是道士；女被告及她的丈夫是男被告的徒弟，死者吳恩宇是兩人的女兒。4人同住在龍尾村單位。2019年9月2日早上7時，執法部門接報指有人在單位暈倒。警員到場，發現死者倒臥在睡房睡床上，身上有多處瘀傷，散布四肢、頭頸等處，現場有血漬。

庭上播放警誡錄影片段，男被告說死者邪靈上身，他遂為她唸經燒衣，甚至在假陽具上寫符，再以此抽插死者下體，目的是破死者處女膜並驅邪。事件揭發前一日，死者遲起床又偷飲酒，故將死者的頭撼到牆上，之後他到神壇擲聖杯請示祖師爺，獲悉死者已仙遊。控方傳召了道教專家李耀輝作供。李指，道教永不會用性方式做法事，不接納男被告道士的身份，又認為案發住所的壇「亂七八糟」，形容是「呃神騙鬼嘅擺設」，表面看來男被告屬邪教。

女被告在警誡會面中說，經同事介紹認識男被告，之後跟他學紫微斗數，做了她的師父。自2019年中開始，死者不肯進食，她見死者身有瘀傷。男被告說有用拖鞋等拍打死者，目的是「拍返啲唔好嘅嘢、唔好嘅能量出嚟」。她曾跟男被告一起到旺角買假陽具，男被告用以插死者陰道，死者有嗌「好痛」。審訊中，兩名被告沒有出庭作供。

案件編號：HCCC159/2021