1個月內6度上女童家　期間多次無套性交　教學助理六宗罪罪成

一名教學助理被指於1個月內，6次在女學生住所內，與女生性接觸及無套性交。該教學助理否認6罪，包括3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及3項非法性交罪。經審訊後，他今日(18日)在區院被裁定6罪罪成。法官下令被告還押至11月1日判刑，期間為女事主索取創傷報告，以及為被告索取心理報告。

案發時29歲的被告李靖邦，被控3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、3項與未滿16歲女童非法性交罪。控罪指，他於2023年2月1日、2日、7日，在將軍澳某單位，與女童X作出猥褻作為。他另被控於同月10日、13日、21日，在同地與X非法性交。X案發時15歲，被告在她就讀的中學任職二級資訊科技技術員級教學助理。

審訊時，庭上播放X與警員進行的錄影會面。X指，她在校內受到欺凌，認為她與被告是情侶關係，曾多次跟被告發生性行為。X同意是在半推半就下與被告性交，並說「如果同佢發生性行為係唯一令佢開心，咁就做啦，因為佢陪我都令我好開心」。辯方說法是，被告到X的住所只為「玩貓」及修理電腦，X出於妒忌，及向他勒索6萬港元不果才誣告。法官裁決時指，有閉路電視攝得進出X居住的大廈，X雖承認不肯定案發日期，但這只是旁枝末節，裁定被告知道事主未滿16歲，但仍與被告有性接觸，包括為被告口交及手淫等，在沒使用安全套下性交，裁定6罪均罪成。

案件編號：DCCC 545/2023