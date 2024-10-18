促進銀髮經濟工作組5範疇推措施　包括消費及釋放長者生產力

政府將設立促進銀髮經濟工作組，商務及經濟發展局局長邱應驊今日(18日)指工作組從5個範疇推出措施，包括促進銀髮消費、推動樂齡產品市場化和產業化，以及循再培訓同再就業的方向，協助釋放長者的生產力。工作組將於今年底召開首次會議，協調同建立各決策局接下來的工作計劃。

邱應樺本港未來的人口預期是持續高齡化，平均預期壽命是將繼續上升，本港年滿65歲或以上的長者人口比例將會由2021年的20.5%，上升到2046年的36%，即屆時每3名港人就有一人是長者。在這個人口結構轉變的趨勢下，長者將成為本港一個龐大的消費群體，亦會帶動銀髮經濟相關的產品和服務的需求。

他指商經局早於今年2月按照2023年《施政報告》成立「銀髮經濟顧問小組」，匯聚專家深入研究銀髮經濟的市場需求和發展。在過去大半年，顧問小組召開了兩次會議，協助檢視政府現行的措施和銀髮經濟的相關數據，亦就如何進一步促進銀髮經濟的發展提出意見，為政府推動下一步的工作提供扎實的基礎。

新一份《施政報告》提出深化促進銀髮經濟發展的工作，邱指政務司副司長領導的促進銀髮經濟工作組將從5個範疇推出措施。第一是促進銀髮消費，與各界構建樂齡友善的消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟的元素，如向長者提供折扣，保障年長消費者的權益；第2是發展銀色產業，推動樂齡產品市場化和產業化，整合資源推動商界提供產品及擴展市場；第3是推動銀色品質保證推動樂齡產品認證和提升認售性及吸引性，對接海內標準以拓展個銷售網。

第4是推廣銀色財務和保障安排，協助長者作妥善的財務安排和加強保障，包括推廣香港按揭證券公司轄下的退休理財產品，和長者投資者教育等；第5是釋放銀色生產力，循再培訓同再就業的方向，協助釋放長者的生產力。

他指工作組將會把握文化經濟的發展潛力，一方面為本港經濟注入活力，帶動香港整體經濟發展，另一方面會促進培育優質產品模式，給長者共享發展成果。