文體旅局被催交《文創藍圖》　局長回應稱差不多完成

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在新一份《施政報告》關鍵績效指標(KPI)中被點名，要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。港府其後又在立法會答問會回應議員提問時，再點名提醒文體旅局勿「忘卻」責任。楊今日(18日)出席政策記者會上首次回應指，不認為被港府多次催促，又尷尬地笑稱可逐樣解釋，認為大眾要「實事求是」，相信港府只是借該局談論新成立的委員會與政策局分工。他又說《藍圖》的制訂工作已經差不多完成。

《施政報告》提到《藍圖》因應藝文界意見及經濟變化而未有如期公布，並稱港府已指示文體旅局局長必須盡快完成該工作，並會監察進度，又說雖然文體旅局在本屆政府上任時才成立，職務範圍廣、工作量大，但必須實踐「以結果為目標」，以符合公眾期望。

在政策記者會上，楊潤雄多次被問及為何《藍圖》被獨立指出未完成目標。他提到，相關的制訂工作已經差不多完成，但早前需大規模修改，而《藍圖》在去年並沒列在KPI中，今年港才分開交代進度。他指出該局一直推動文藝發展，包括改組文創產業署及弘揚中華文化辦公室，強調會緊跟指示盡快完成《藍圖》工作。

他又說，他指《藍圖》涵蓋4個發展方向，包括持續推動多元和國際化的文化藝術發展、弘揚中華文化、促進中外文化藝術交流以及推動產業化發展，正準備諮詢文化委員會，有信心修改後的藍圖能指出香港文化及創業產業方向，幫助業界產業發展。

至於為何需重新檢視改建香港大球場的方案，楊提到2019年的建議包括減少座位至9,000個，及興建緩跑徑，但隨着要發展盛事經濟，及需場地舉行體藝文化活動，因此現時是時候檢討場地去向。