工廈劏房將被取締　簡樸房變相加租迫遷　團體斥本末倒置

最新一份《施政報告》提出取締劣質劏房，並將日後合規的劏房正式命名簡樸房，以加強規管基層住屋。不過，有關注劏房的團體今日(21日)連同數名劏房戶回應施政報告建議，有現居於工廈劏房的長者直指即使現有居所合乎簡樸房標準，但仍因本身已不合法會被取締，自己將無處容身。團體亦關注基層若不能負擔簡樸房租金，被迫搬遷到更狹窄的床位住，質疑新措施本末倒置，令基層戶愈住愈差，促請當局同步訂立起始租金。

按照政府公布簡樸房的有關標準，包括面積不少於8平方米(約86呎)、要有獨立窗戶、獨立廁所等。而當局預計現時約11萬劏房戶，預料約三成劏房住戶會受影響。葵涌劏房街坊會連同數名劏房戶現身說法，當中現時以每月2,900港元，租住一間工廈劏房的譚先生坦言，現時單位不合法，故即使規格符合「簡樸房」標準，亦料將被取締。已經退休的他並無收入，憂慮日後住所被取締後，難以負擔租金較高的單位，盼政府能提供租金津貼，以及在原區提供其他住所安置。

另一劏房戶戴先生同樣擇居工廈劏房達9年，他與太太二人居於僅50尺的劏房單位，需要共用廚廁，屬於政府取締的目標單位。不過，工廈單位無法登記，因此不會有寬限期，隨時會被取締，亦不知何時會被業主趕走，「驚隨時畀業主趕走，唔知可以住邊」、「要求政府提供安置！如果畀業主迫遷，政府都要有津貼！」

葵涌劏房街坊會成員戴朗達坦言，政府預計未符「簡樸房」條件而被取締的單位屬少數，但事實上部分符合條件的劏房，會因同單位內其他單位需作裝修，業主會要求住客全數遷出，故他認為受影響的居民數目遠超當局預期。他促請政府為受影響住戶提供6個月的過渡性租金津貼，組織亦建議政府考慮將各區「較不受歡迎的公屋空置單位」作安置選項，又籲當局在年底諮詢期期間，派員落區與劏房户對話，實實在在了解他們的真正訴求。

該會另一成員潘詠珊就憂慮劏房業主將改裝單位的成本轉嫁至租客，她指，未來不能負擔高昂租金的劏房住戶，就只能租住環境更惡劣的單位，例如床位。她促請當局在取締劏房的同時，需同步訂立起始租金，避免保障居民愈住愈差。