各人才計劃吸16萬人攜家人抵港　惟當局料人才缺口仍會持續擴大

當局推出「高端人才通行證計劃」等一系列積極招攬人才措施積極搶人才。勞工及福利局局長孫玉菡今日(28日)在立法會人力事務委員會政策簡報及會議時表示，2022年12月底至今年9月底，各項人才入境計劃共收到超過38萬宗申請，批出接近24萬宗，期間共有約16萬名人才攜同家人抵港，填補本地人口及人力缺口。惟預料本港未來五年的人力人才缺口我們預計會持續擴大，各行業人力短缺估算到2028年約18萬人。

孫玉菡指出，當局已啟動新一輪的「人才清單」檢討，預計於明年初公布更新的「人才清單」，當中加入與推動「八大中心」發展相關的產業所需人才。此外，為確保輸入人才措施具競爭力，並有效應對香港的人力需要，政府已完成檢討各項人才入境安排，並會陸續推出優化措施，包括從11月起擴大高才通計劃合資格大學名單，以及主動接觸及邀請頂尖人才來港發展等。

「搶人才」之餘也要「留人才」，孫玉菡指香港人才服務辦公室自去年10月底成立後一直為人才提供全方位一站式支援服務，加強推廣線上平台，提供薪酬、稅制、教育及簽證等全方位資訊，亦會擴大合作夥伴網絡，與業界及僱主團體聯合舉辦招聘會，讓僱主直接與求職人才進行職業配對。

另外，當局亦決定改革僱員再培訓局，以提升其角色和定位，從目前聚焦為基層勞工提供「就業為本」的培訓，改為面向整體勞動人口、提供「技能為本」的培訓策略和課程，明年初便會落實一系列短期措施加強服務，並於明年底就中長期工作提出方案。