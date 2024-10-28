工業排放致空氣污染　京津冀及周邊42市發預警

北京、天津、河北及周邊地區正經歷空氣污染過程，部分城市已達中度污染水平。中國環境監測總站數據顯示，截至上周五（25日）下午4時，北京、石家莊空氣質量指數（AQI）分別為175、169，達中度污染；天津、廊坊、唐山等城市輕度污染。受冷空氣逐漸南下影響，區域空氣質量料到下月3至4日才自北向南逐步改善。

中國環境科學研究院研究員柴發合表示，當前區域空氣質量總體達輕至中度污染水平，北京市已出現短時中度污染。上周三（23日）晚開始京津冀及周邊地區微細懸浮粒子（PM2.5）污染逐漸累積，之後平原地區PM2.5濃度系統性顯著上升。截至上周五區域內5個城市PM2.5日均濃度超標，小時濃度峰值為雄安新區每立方米142微克；北京市目前已達小時中度污染水平，PM2.5小時濃度峰值為每立方米138微克。

柴發合解釋，京津冀及周邊地區工業源和移動源污染高位排放是此次污染的主因，局地秸稈焚燒加劇污染程度。中國科學院大氣物理研究所研究員王自發指出，氣象條件持續不利，京津冀中部靜穩、逆溫、高濕大霧等多重因素疊加，污染物不易擴散、容易轉化和累積。京津冀及周邊地區42個城市已開展區域應急聯動，包括啟動橙色預警。