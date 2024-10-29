無業漢斬死八旬鄰居判無限期醫院令　官指被告兇殘犯案是危險人物

居於馬鞍山恆安邨、患精神分裂的男子，疑因不堪噪音滋擾，2021年在大廈走廊用開山刀狂斬八旬鄰居，鄰居拇指被斬甩，身中至少45刀，最終死亡。男子行兇後自行搭的士到醫院，遭警員拘捕。他早前否認謀殺罪，但以精神問題減省罪責為基礎承認誤殺罪，獲控方接納。案件押後至今（29日）在高院判刑。法官指，被告無經挑釁下，以兇殘方式犯案，毫無疑問是個危險人物，對社會構成風險，判被告在小欖精神病治療中心接受無限期醫院令。

38歲被告何世宇，內地出生，報稱無業，有傷人案底。他原被控於2021年9月27日，在馬鞍山恆安邨恆山樓1905室與1906室外走廊謀殺黃杏林。何否認謀殺罪，但以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。同意案情指，被告於2018年確診患精神分裂症，案發時與母親同住馬鞍山恆安邨恆山樓1906室，事主黃杏林則與妻子同住在毗鄰的1905室。

案發當日，黃離開住所外出購物，當他經過被告單位時，被告突然持開山刀衝出，從後不斷斬向黃的頭肩背，拇指被斬甩，黃的個人物品散落走廊。黃的妻子目擊事件。黃送院後證實不治，法醫確認死者身上至少有45處刀傷，因失血過多致死，終年84歲。被告事後乘的士到醫院，並向護士表示剛才曾傷人。他隨即被捕，警誡下他指有鄰居持續發出噪音，因而感到憤怒，情緒激動所以斬人。警員在現場發現涉案開山刀。精神科醫生則診斷被告患妄想型精神分裂症、幻聽及偏執型妄想症。

案件編號：HCCC 422/2023