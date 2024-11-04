9月底荔枝角道爆水管路陷　議員促盡快更換深水埗區滲漏喉管

荔枝角道爆水管導致路陷，有的士沿線駛至意外墮入深坑。

老舊水管破裂頻生，9月底荔枝角道曾爆水管引致大範圍路陷，有的士被淹浸沒頂。有議員聯同區議員會見發展局及水務署，要求當局正視深水埗頻頻爆水管事故，並盡早復修及更換滲漏爆裂水管。議員又指當局會按風險為本評估更新及維修脆弱的水管，包括將更換荔枝角道相關的水管。

鄭泳舜指近期深水埗頻繁爆地下水管，不但影響市民出行，亦可能衍生安全隱患，他指政府曾進行大規管的水管更換與復修，但未涵蓋許多老舊水管，舉例荔枝角道水管已是1960年代鋪設，期望當局正視並擴大監測點及風險為本水管改善計劃，以減低區內爆水管風險。深水埗區議員陳偉明建議水務署加快完成「智管網」監測工程，研究擴闊在深水埗區內的監測範圍，期望更全面及快捷地找出水管滲漏點和跟進。

他們要求當局全面檢測深水埗地下食水及鹹水管的水管健康狀況，以針對性更換及修復老化及銹蝕水管，又引述當局指「智管網」有2,400個監測區域，深水埗佔80多個區域，將於明年第一季全部投入服務。但9月底荔枝角道爆水管地陷範圍不屬於「智管網」，當局正研究提升「智管網」檢測技術及擴大範圍。

對於深水埗配水庫活化及保育的去向，他們建議當局短期內優化配水庫的行人路徑及配套設施，如增設洗手間等，便利市民與遊客到配水庫參觀及參與活動。另外，在劏房業主向租戶濫收水費問題上，他們建議水務署加強打擊濫用情況，加強執法與檢控，並適時公布調查與成功檢控個案。