理大研究揭電子繪畫助乳癌患者紓壓　抑鬱狀況指數減近三成

乳癌是本港最常見婦女癌症，患者在抗癌及康復路上往往要承受不少身心壓力，有醫學文獻指出，超過三成患者在確診後開始經歷情緒困擾，並可能在整個治療過程中持續。理工大學研究以電子繪畫社交平台，改善乳癌患者情緒，發現參與患者抑鬱狀況指數減少接近三成。

理大護理學院結合科技與藝術，推出電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，並於6月聯同全球華人乳癌組織聯盟，進行全港首個以乳癌患者為對象的研究。參與研究的52位有出現焦慮或抑鬱情緒的乳癌患者，先後連續8周使用「心靈畫廊」，結果發現情緒健康有改善，尤其抑鬱狀況指數更減少接近三成，亦能夠提升乳癌患者自我健康評價，反映生活質素改善，或與個人健康狀況變好有關。

不同類型的乳癌患者會因病情受到不同困擾，例如荷薾蒙陽性乳癌患者經過一段長時間無病生存期後仍可能面對復發、HER2陽性乳癌的生長及擴散速度較快、三陰性乳癌的治療選擇較少等。臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊指出，過往有大型調查發現，有抑鬱症狀乳癌患者的死亡風險，較其他乳癌患者高出約三成，顯示心理與生理健康密不可分。

理大研究團隊指，智能設備讓患者能隨時隨地進行繪畫創作，紓緩精神壓力亦變得更便捷，全球華人乳癌組織聯盟亦表示，社會上有不少資源可支援乳癌患者，呼籲患者不要忽視個人情緒健康。