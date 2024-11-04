聽覺言語中心系統受黑客攻擊　私隱署證近15萬病人資料外洩

再有機構發生資料外洩事故，涉及15萬人。今次涉及個資外洩的機構屬唯聽香港聽覺及言語中心，以及聽健言語及聽覺中心，私隱專員公署今日(4日)回覆傳媒查詢時證實，今年7月30日收到相關的資料外洩事故通報，初步呈報受影響的人數有近15萬人，包括約14.8萬名病人，及30至50名現職及前員工，實際人數仍有待進一步確實。

根據唯聽香港今年8月在網站公布，旗下唯聽香港聽覺及言語中心，以及聽健言語及聽覺中心的電腦系統，於7月發現受勒索軟件攻擊，黑客將系統中的數據加密，並曾在未經授權下存取個人資料。這些資料涉及病人姓名、出生日期、住址、聯絡資料和醫療紀錄等，另外涉及在職員工及前員工的姓名、薪酬資料及銀行戶口號碼。中心指調查工作尚未完成，仍在識別事件可能涉及的個人資料類別。

該中心指，事發後已第一時間採取應對措施，阻止事件影響擴散，確保系統安全，並通報私隱專員公署。中心強調十分重視病人的私隱及資料安全，提醒病人對所有網上和電話通訊及交易提高警覺，並考慮更改密碼，啟用多重身份認證。