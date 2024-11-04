涉華假訊息質疑美大選公正性　圖令公眾失信心

美國大選周二（5日）將迎來選舉投票日，美媒周日（3日）報道指，近日與中國有關的虛假訊息帳號開始在社交媒體上，推廣對選舉程序公正性的質疑。一些帳號甚至直接宣稱，美國人不信任該國選舉制度，拜登和特朗普都是最差的總統。中方已多次否認向美國公眾散播虛假訊息，反斥是惡意猜測。

美媒與台灣民主實驗室的聯合調查發現，多個被稱為「垃圾偽裝」的中國虛假訊息帳號在過去10天發布或轉發了對美國大選舞弊的指控，大多都是此前已在美國社交媒體上廣傳的指控。其中在社交平台X上發現至少55條來自這些帳號質疑大選公正性的貼文，在此前調查中幾乎未見過。有帳號發布質疑非美國公民在票站插隊投票的影片，又稱人們不相信他們的選舉、投票以及自由公正的選舉體制。

美媒分析4個具代表性的「垃圾偽裝」帳號發現，當中發布的內容的絕大多數是在批評美國，536則貼文中有26%批評美國支持以色列和烏克蘭，13%抨擊美國霸權，推廣中國成就或為中國所受批評辯護的貼文僅佔12%。分析認為，這些虛假訊息行動目的不是幫助某一位總統候選人當選，而是希望讓美國公眾對政府失去信任，對民主體制喪失信心。