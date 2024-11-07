台不排除大陸擴大灰色地帶策略　測試特朗普政策底線

美國大選結果出爐，確定由前總統特朗普再度入主白宮。台灣外事部門首長林佳龍周四（7日）表示，不排除大陸在美國總統選舉後的交接期，擴大灰色地帶策略，測試特朗普的政策底線。他又認為，美國跨黨派對台支持及對台灣的安全承諾都將延續，期待與特朗普政府繼續深化台美關係。

林佳龍周四應邀到立法機關作專案報告，說明美國大選後對於美陸台三邊關係及未來國際局勢發展的影響。他指出，美國將大陸定位為最重要的地緣政治挑戰，雙方在軍事、經濟、科技等各領域的戰略競爭關係日益白熱化，美國行政部門和國會跨黨派已形成抗陸氣氛，預期美國大選後雙方競爭關係持續，但為避免衝突升溫，預期將續試圖透過溝通管控風險。他又指，大陸面臨經濟低迷等困境，預期目前以處理內政難題為優先，現階段或將設法穩定與美關係，持續維持與美國「鬥而不破」的對立態勢。

陸委會作書面報告，認為遏制大陸對民主國家的影響與危害，已獲得美國民意高度支持的跨黨派共識，無論美國大選結果如何，美方在政治、軍事、經濟及關鍵科技等領域強化圍堵大陸，維持全球領導地位，對陸長期競爭政策立場應不變。台灣政府將持續密切觀察陸美關係及兩岸局勢變化並審慎應對，深化與包括美國在內的全球民主國家合作。