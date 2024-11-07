菲軍南海舉行奪島演練　籲建立類似AUKUS關係抗華

菲律賓軍隊周三（6日）首次在南海舉行奪取島嶼的作戰演練，中國海軍艦艇在遠處監視。菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲同日在場南海論壇上，呼籲區內國家建立類似美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）的多邊關係，對抗中國在南海的擴張行為。

智庫菲律賓國際戰略研究院（Stratbase）周三在馬尼拉舉辦「2024年菲律賓會議」，邀請當地政府官員、駐菲外交使節、學者等與會，聚焦南海爭議。羅慕爾德茲致詞稱，菲律賓對外與中國保持外交接觸，強調法治對國際秩序的重要性，即使主權一再遭侵犯，仍主張透過國際法解決爭議，又指南海仲裁為如何合法利用南海提供明確性。菲律賓海軍發言人則指，因應中國在南海擴張，菲軍發展重心2013年起已從「安內」轉為「攘外」，今年已舉行10場多邊海事合作活動，合作夥伴包括美國、澳洲等。

菲軍同日在南海舉行奪島演練，4艘快艇載同海軍陸戰隊員和水兵駛至南沙群島南鑰島灘岸，空軍飛機其後向奪島部隊空投食物和其他補給品。武裝部隊總參謀長小布勞納在一艘護衞艦上視察，稱這次演習凸顯菲軍已做好不惜一切代價捍衞國家主權的準備，警告鄰國或任何外部勢力，他們有能力保衞其島嶼。