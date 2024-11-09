醫管局稱醫護流失率持續改善　料年內280非本地培訓醫生來港

本地醫護人手不足！醫管局行政總裁高拔陞出席電台節目時表示，醫護流失率最近數月持續改善，反映當局挽留人才措施有成效，加上招聘非本地培訓醫護情況理想，預計到年底會有280名非本地培訓醫生來港，非本地培訓護士暫時收到近200宗申請。

對於接連發生涉及實習醫生的醫療事故，醫管局早前就加強實習醫生檢查X光片方面的培訓。高拔陞就指，培訓實習醫生時，除了會加強他們判斷不同X光片的能力，也會注重教育他們面對能力範圍外或不確定的情況時，要主動向上級求助。高拔陞又提到，就醫療事故成立的「公立醫院系統管理委員會」早前已向醫務衛生局提交報告，內容包括建議改善醫療程序及督導安排。而目前醫管局局正加重對指令的依從性、分工安排及再優化指引等。至於報告中提及要管理層問責，高拔陞就強調每個員工都要負責，指報告其中一個方向是釐清各人所需負的責任。

另外，流感疫苗接種計劃推行逾一個月，他表示市民今年流感疫苗接種情況較去年好，期望未來接種率進一步提升，呼籲長者和兒童盡早接種流感疫苗。另外，當局計劃於明年農曆新年假期的求診高峰期，繼續推出公立醫院急症室特別退款安排，輪候時間較長的市民可申請退款，有關程序亦會更系統化及電子化。針對院舍流感情況，高表示，若發現單一院舍感染個案增加，局方會安排醫生到訪診治，而社區老人評估小組也會向院舍提出建議。如果院友屬於密切接觸者，會被安排提早獲處方藥物，避免院舍爆發。

政府將「1+」新藥審批機制擴展至所有藥物，高拔陞認為新機制有助加快引入新藥的程序，較以往減少一半時間。他指，現時新藥發展快，也有很多新治療方法。新程序下，醫生及專家可直接向總部報告，再由總部直接審批，加快審批及評估的程序，局方亦會考慮容許藥廠主動提交藥物資料。另外，局方將成立「成本評估小組」，專門評估藥物的成本效益，亦因應不少市民北上求醫、買藥等，當局也會參考內地醫保及藥物價格，與藥廠議價。