「Hypefest Hong Kong 2024」今明舉行　逾廿個全球品牌參加

「Hypefest Hong Kong 2024」即將在今日(9日)起一連兩日舉行！活動在香港最大戶外場地的中環海濱活動空間舉行，現場會有20個來自全球和本地品牌的創作者參加，又有不同音樂表現、品牌限定快閃店、獨家產品與藝術品展示及美食區等，為市民及旅客攜手打造一場跨領域的文化盛事，相信會成為本地最具規模的時尚文化派對。

由於香港天文台在今午3時40分發出3號強風信號，「Hypefest Hong Kong2024」的主辦單位會積極評估各項安全措施，確保活動能在安全的前提下進行，但部分設施將有機會暫停，具體安排及最新情況需留意官方社交媒體。

「Hypefest Hong Kong 2024」獲得文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助，以促進香港文化藝術發展。「Hypefest」活動源於2018年在美國紐約布魯克林首次亮相，透過音樂表演及其他驚喜元素打造沉浸式互動氛圍，被譽為世界領先的文化盛會之一。「Hypefest Aranya」去年亦於中國河北省秦皇島登場，在一連兩天的周末裏展示了一系列多樣化的國際文化活動。