過半數青年參與制服團隊冀提升技能　團體倡制服團體日恒常化

有團體今日(11日)公布「從參與制服團隊看青年培育」研究報告，逾八成受訪青年認為制服團隊是促進青年成長的重要平台：過半數受訪青年有參與經驗，主要目標是挑戰自己及提升技能。

香港青年協會青年創研庫於今年8月30日至9月16日期間，以網上問卷調查方式，就「從參與制服團隊看青年培育」訪問1,001名12至26歲青年。

研究結果發現，在受訪的1,001名12至26歲的本地青年中，93.8%受訪青年認為參與制服團隊有助提升自身的團隊合作；91.6%受訪者有助提升紀律；91.4%認為是責任感；83.0%更視之為促進青年成長的重要平台。

研究亦發現，38.5%受訪青年曾經是制服團隊隊員；16.4%目前是隊員，即合共五成半具有相關經驗。受訪青年認為參與目標首三項依次為挑戰自己（44.4%）、提升技能（41.7%）及豐富履歷（39.9%）等。他們認為個人主要得著包括開拓視野（24.2%）及增加自信（17.1%）等；惟有一成（9.8%）反映學以致用的機會較少。此外，33.1%受訪青年認為，發展本地青少年制服團隊的主要挑戰是市民對其認識不多，以及23.5%家長缺乏動機鼓勵子女參加。

整體而言，受訪青年期望透過制服團隊能夠進一步促進技能提升（56.6%）、領袖才能（43.6%）、品德建立（34.6%）、自我管理（33.1%）及正向思維（33.0%）等方面發展；一成七（17.3%）則期望促進職涯規劃。

團體表示，建議由政府牽頭設立青少年制服團體發展平台，由民間及相關代表組成，透過定期交流，促進協作及資源共享，以及建議將「青少年制服團體日」恒常化，並加入聯合大匯操和授章嘉許等環節。