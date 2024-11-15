天兔逼近台灣陸上警報範圍擴大　料帶來豪雨

颱風「天兔」持續逼近台灣，台灣氣象署周五（15日）預計，天兔未來將持續減弱，且暴風圈縮小。氣象署當日擴大颱風陸上警報範圍，包含高雄、屏東、台東及恆春半島。

根據氣象署觀測，天兔上午8時中心位於鵝鑾鼻南偏南西方約200公里，以每小時8公里速度向北轉東北移，其暴風圈已進入台灣南方近海。氣象署簡任技正伍婉華表示，預計天兔會減速接近台灣西南方，周五深夜後接觸南方陸地。未來天兔移動過程中強度還會持續減弱，預計周六（16日）下半日碰到陸地或出海減弱為熱帶低氣壓。基隆北海岸、恆春半島、馬祖，以及屏東沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、澎湖當日陸續出現強陣風，預計天兔觸陸時還會帶來明顯降雨，以花蓮及高雄以南地區較明顯，台東、恆春半島及屏東山區或有局部豪雨。

大陸中央氣象台周五上午10時繼續發布颱風藍色預警，預計周五下午2時至周六下午2時，台灣海峽、巴士海峽、南海東北部、福建北部沿海、台灣南部和東北部沿海將有6至8級大風，陣風8至10級，其中天兔中心經過的附近海域風力可達9至11級，陣風12至13級。期間浙江東南部、台灣島南部將有大到暴雨，其中台灣島東南部局部地區有100至220毫米大暴雨。