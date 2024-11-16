社署明辦長者日　18區逾1800商戶參與　港鐵九巴免費任坐

明日(17日)為長者日，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，全港18區逾1,800間食肆及零售店、港鐵及九巴等公共交通工具均參與，持長者咭的老友記可享有折扣優惠。其中，長者能免費乘坐港鐵及九巴等「兩蚊都唔使畀」，有連鎖快餐店早上11時後買滿30港元減8港元、個別戲院午後劃一票價30港元。

長者咭計劃踏入30周年，至今已發出超過250萬張長者咭，明天更有逾400間機構和商戶參與提供特別折扣優惠，涵蓋1,800間食肆及零售店等。其中，65歲或以上長者以樂悠咭/長者八達通/個人八達通持有人均可免費乘搭港鐵本地車程、輕鐵及港鐵巴士，但優惠不適用於機場快綫、往來羅湖或落馬洲站的車程等。他們亦可免費乘搭大部分九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士。60歲或以上出示指定證件，例如長者咭、樂悠咭或身份證，可免費乘搭天星小輪、富裕小輪、新渡輪及港九小輪指定航線。

此外，長者可以50港元乘坐昂坪360來回纜車門票(標準車廂)；香港海洋公園則分別提供免費入場優惠予65歲或以上長者；60-64歲長者則可以100港元購買標準門票。香港科學館、香港太空館、康文署轄下游泳池方面，60歲或以上的長者及其一位同行者亦可享免費入場優惠。

食肆方面，大家樂上午11時後提供買滿30港元減8港元優惠；海皇粥店提供9折優惠；譚仔雲南米線自選兩餸米線減8港元；A-1 Bakery正價貨品9折；爭鮮迴轉壽司堂食消費滿80港元送8港元壽司。購物方面亦有優惠，例如實惠門市買滿100港元減10港元；佐丹奴購買外套即享6折。