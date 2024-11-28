新地6大商場破天荒　齊集Pixar Sweet Dreams角色一起過聖誕

距離聖誕還有不足一個月，新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）近日亦已各自「換上」聖誕新裝，《怪獸公司》、《反斗奇兵》及《玩轉腦朋友》等動畫的人氣角色化身成甜蜜的「棉花糖」現身在各個商場，更加設香味、聲音等效果，粉絲們能五大感官體驗「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」，勢成一家大小、男男女女必到的聖誕打卡勝地。6大商場亦推出限定優惠，消費滿指定金額可換領精美禮品。

聖誕甜夢之旅將由北角匯展開，Pixar Sweet Dreams系列角色總動員登場，其中阿樂與阿愁化身可愛的「棉花糖」，而「棉花糖美食車」上則擺滿迷你棉花糖造型的阿樂、阿愁、勞蘇、獨角獸等。粉絲們不妨親臨擺甫士打卡。而在商場室內的「Pixar Sweet Dreams休憩區」，粉絲們可看到大眼仔、毛毛等邀請賓客坐上「夢幻雲朵梳化」，帶領他們進入聖誕甜夢之旅。

來到上水廣場，當走進「勞蘇」香氣小鎮，便會嗅到甜絲絲的士多啤梨香氣，並見到2米高「巨型士多啤梨香味勞蘇」，帶你從色彩斑斕的「彩虹夢幻之路」出發，穿梭夢幻世界，又可走到閃閃發亮的「星星毛毛打卡牆」下拍照，定必成為情人、閏蜜們的打卡熱點。

聖誕打卡熱點少不了PopWalk天晉滙，「玩轉腦朋友」的人物角色將帶領粉絲體驗全方位的視覺效果，可在「樂悠哈哈鏡」前與阿樂大擺甫士，任何角度均會反射可愛身形及表情，而旁邊的「自我意識」區域，粉絲能按心情起伏按掣轉色，探索內心情緒。在「光影記憶球」下，波波燈折射出幻變的效果，粉絲隨手都可拍出網紅照。在入夜後，2.5米高的「五色彩雲」閃閃發光，別具特色，十分適合打卡。將軍澳中心亦已變「怪獸公司」聲夢館，設置2米高的毛毛「彩虹打卡滑梯」。粉絲亦能輕觸「WOW毛毛哈哈牆」的星星，毛毛便會發出「哈哈」笑聲，滿足不一樣的聽覺體驗。

屯門的卓爾廣場的地下中庭則成為「小熊貓」『摸』法世界，2米高的「毛茸茸小熊貓月亮裝置」已經閃閃發亮，只要摸摸2.5米高的「巨形毛毛尾巴」，便能摸出她內心的秘密。life@KCC則設置2米高的「夢幻彩虹拱門」，由《反斗奇兵》中的Bunny及Ducky帶領投入玩具奇妙世界。到訪的粉絲們必定要與2米高「毛毛心形裝置」，及獨角獸Buttercup打卡拍照。

除此之外，上水廣場及將軍澳中心更設迪士尼•彼思 期間限定店，同步各發售超過300款精品。於新地6大商場集齊印章或消費更有機會換領迪士尼·彼思Sweet Dreams系列精品。