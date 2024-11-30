「HIV測試月」明起推出　籲曾有性行為最少檢測1次

愛滋病感染數字回落，惟此不治之症仍不容忽視。衞生署及香港愛滋病顧問局今日(11月30日)合辦「全球同抗愛滋病運動2024啟動禮」，提高公眾對預防愛滋病病毒的意識。署方同時宣布，明日(12月1日)起推出香港首個「HIV測試月」，鼓勵曾進行性行為的人士最少進行一次愛滋病病毒檢查。

衞生署表示，本港的愛滋病病毒感染率一直處於低水平，且近年新症亦較2015年的高峰期持續下跌，惟仍絕不能鬆懈。近年本港較晚發現感染的患者比例呈上升趨勢，而新增感染者中，50歲以上的個案數字亦未見隨整體數字回落，同時社會對愛滋病、愛滋病病毒的污名化和歧視等不同挑戰仍然存在。

據愛滋病及性病科學委員會建議，曾進行性行為人士應最少進行一次愛滋病病毒檢查。政府冀透過「測試月」喚起市民對愛滋病病毒測試的關注，並協助大眾了解如何透過不同途徑檢測愛滋病，推動檢測普及化。市民可瀏覽政府的HIV測試服務網站，亦可透過衞生署流動應用程式連接到該網站的HIV測試月曆，了解及選擇社區上的測試資源。