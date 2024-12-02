黎智英自辯承認曾墊支陳梓華　協助舉辦反修例文宣街站及展覽

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（12月2日）踏入第100日審訊。黎智英自辯時承認，曾墊支陳梓華協助舉辦反修例文宣街站及展覽，其控制的公司亦曾付逾8萬港元給陳梓華，但否認屬於報酬。黎智英不諱言，國安法後仍希望香港得到國際支持，好讓香港自由不至被侵蝕。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。2019年10月，他曾墊支約 14.4 萬元，讓陳梓華舉辦反修例文宣街站及展覽。2020年1月，他把一家原本由黎任董事的海外公司「LACOCK」轉到陳梓華名下。黎今日重申，這是Mark Simon的主意，黎相信轉讓的原因，是因陳梓華向Mark Simon投訴無法開銀行戶口做生意。黎指，陳梓華的生意跟自己無關，他轉讓公司只是一種幫忙，形容屬小事一樁，沒有任何不尋常之處。黎同意，2020年2月，黎控制的香港公司力高顧問有限公司，透過支票向陳梓華支付港幣80,273港元。黎指他並沒簽署支票，他不知道誰簽署，直至審訊前，他從不知道這件事。控辯雙方同意，支票是周達權與Mark Simon共同簽署。

辯方續問及，2020年1月，陳梓華跟黎智英、劉祖廸等人在台灣見面，期間所涉的機票錢，是誰支付？黎智英承認是他支付。黎強調，所有給予陳梓華的款項都不屬於報酬。對於審訊時，偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒供稱，考慮過成立流亡政府；陳梓華曾向李提及，陳的勇武隊伍牽涉多宗事件，並提及大埔開槍事件。黎智英今日指，從沒聽過陳梓華領導勇武隊伍，或牽涉大埔開槍事件，也沒聽聞過陳或李想成立流亡政府。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022