研究指長期暴露PM2.5增糖尿病風險　學者促制訂空氣污染管制

香港中文大學醫學院與香港大學建築學院聯同其他合作機構和學者進行首項從生命歷程角度對微細懸浮粒子(PM2.5)的環境與糖尿病前期和糖尿病患病率之間的關聯性縱向調查。結果顯示長期暴露於PM2.5環境罹患糖尿病前期和糖尿病的風險較高，在成年期中尤其明顯，研究團隊指隨着糖尿病相關健康問題的風險及負擔與日俱增，有迫切需要實行有效的生命全程空氣污染管制策略。

研究共有4,551 人參加，當中有2,449位男性及2,102位女性，平均年齡為15.91歲。參加者的就診次數合共19,593次，71%的參加者至少就診3次，平均追蹤期為9.93年。研究顯示，吸入PM2.5顆粒會引致人體產生氧化壓力並誘發炎症，這是胰島素阻抗的關鍵因素，而PM2.5導致成年期罹患糖尿病前期或糖尿病的機率上升29%，而學齡期及青春期則分別上升15%及18%。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生表示，研究強調減少PM2.5暴露對降低糖尿病前期和糖尿病風險的重要性，社會有迫切需要制訂生命全程空氣污染管制策略，以有效解決和減輕因日益增加的糖尿病相關健康問題所帶來的負擔。