港鐵推多元課程培訓逾千中學生　勝出隊伍將赴澳洲及北京遊學

港鐵加強青少年社會教育服務，今年推出升級計劃「TRAIN出光輝每一程2.0」，為逾1,000名、來自35間中學的學生，提供為期半年的系列課程及工作坊，並設社會創新挑戰賽，探討傷健共融、多元族裔等社會議題，新計劃並設遊學機會，勝出隊伍有機會赴澳洲及北京。有參與學生說，計劃讓他們有不少上台演講機會，增強了自信心。亦有學生認為，參加計劃後對創業及人工智能(AI)應用等方面有更多認識，有助確立大學選科及就業方向。新一屆計劃將於明年第一季接受報名，詳情稍後公布。

港鐵公司總經理-環境及社會責任黃嘉盈表示，港鐵自2009年起舉辦「TRAIN出光輝每一程」，至今有逾4,000名中學生參與。今年將推升級計劃2.0，名額由以往每年100至200名，增至逾1,000名，舉辦時間亦由以往僅在暑假舉辦，延長至為期半年，並首次為學生提供免費遊學機會，8強隊伍獲贊助於暑假期間分別前往澳洲及北京，參觀港鐵於當地營運的鐵路線。今年計劃以「未來·共融·成就」為主題，提供一系列課程及工作坊，包括港鐵個案研究，助學生學習設計思維、財商素養、創業精神，和Al應用等創新技能。另設社會創新挑戰賽，讓學生探討不同社會共融議題，包括傷健共融、性別平等、多元族裔及跨代關係。

來自保良局李城璧中學的4名中五學生，於挑戰賽中以傷健共融為主題，運用無線射頻辨識裝置技術(RFID)配合聲響裝置，協助視障人士獲悉更多巴士資訊，包括找到目標巴士站、行駛路線等，最終成功奪冠。隊員鄭欽琳指，從中學到創業及人工智能應用等課外知識，並可運用相關知識設計解決方案，有助個人成長及未來發展。另一隊員柯美而則指，自己過往比較怕醜，容易怯場，形容面對太多觀眾時更會「手震」，參加計劃後有很多上台向眾人解說的機會，增強了自信心。