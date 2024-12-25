要求主幹道旁雜草留10厘米　信陽現面子工程9官受罰

河南省信陽市息縣去年出現「面子工程」，在農村環境整治中，當地有政府官員要求主幹道兩側野樹雜草留下約10厘米高度，組織群眾搞「人草大戰」，引發爭議。國家監委近日派員暗訪和現場督辦，信陽市副市長汪明君、息縣縣委書記管保臣等9人受黨內警告處分等處罰，並全國通報。

國家監察委員會周日（22日）向十四屆全國人大常委會第十三次會議，報告關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況，提及上述面子工程。信陽市息縣在整治農村環境期間層層加碼、檢查考評過多過頻等問題，整治工作脫離實際、違背幹部群眾意願隨意決策。當地政府又要求公路兩側反覆割草、乾淨整潔，但村內環境、背街小巷髒亂差；僅修建公路旁的12戶房屋，但對村內其他房屋未作任何整修，形成鮮明反差，整治工作變形走樣。

報告指出，國家監察委員會派員赴13個省區市展開明察暗訪，嚴查嚴糾「督檢考」過多過頻、「政績工程」、「形象工程」和「指尖上的形式主義」等問題，公開通報32宗案例，各級監察機關共叫停、命令整改盲目「造景」項目超過700個。