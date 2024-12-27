政界指聖誕期間兩地形成「雙向奔赴」 冀一簽多行放寬至廣東

內地日前放寬一簽多行至深圳有居住證的非戶籍居民，有政界人士認為聖誕期間兩地形成「雙向奔赴」聯繫，期望評估後未來一簽多行及個人遊可放寬至更多廣東或更多大灣區城市。

該人士表示，聖誕期間不少市民到內地旅遊消費；內地居民來港體驗及消費亦有增加，又表示從報道中看見零售、餐飲業界表示有受惠於最新的一簽多行政策，自己認為措施能令業界特別是中小企受惠。

對於未來是否進一步放寬一簽多行及個人遊，該人士表示需要密切評估現行措施的實施情況。該人士認為可以有序開放廣東省特別是大灣區其他城市一簽多行，讓更多廣東省居民來香港體驗消費，增強雙向溝通並加快大灣區融合。

該人士又表示，中央同時又逐步開放個人遊城市，也認為亦可因應實施狀況，和大灣區其他城市共同合作爭取開放更多個人遊城市，讓內地居民到大灣區體驗。該人士又認為可結合澳門及其他大灣區城市，進行深度遊。

另外，政府日前行使《維護國家安全條例》撤銷7名指定潛逃者的特區護照，有聲音指出相關潛逃者不打算回港，當中大部分人亦有外國護照或其他旅遊證件。被問到認為相關措施是否有效，該人士對措施表達尊重和支持，有指出現時國際環境相當複雜，相信政府有作充分考慮。