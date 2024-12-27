南亞漢涉擬劫找換店案　3疑犯遭當局放生　上訴庭質疑嚴重錯判

一名持「行街紙」的33歲南亞漢，2020年被發現跟3名同鄉同處一車，停泊在天水圍，車內有手套等物品，揭發他們涉嫌計劃搶劫300米外一間找換店。該南亞漢被捕後向警員錄取口供，並指控車內3人，包括一名主腦，而警員在懷疑主腦手機內，發現找換店東主的老闆娘的照片。

不過，最終只有上述33歲南亞漢被起訴串謀搶劫罪。他認罪後被判入獄8年。他不服刑期提上訴，上訴庭今日(27日)頒判詞，判上訴得直，改判上訴人入獄7年半。上訴庭坦言對當局「放生」車內其餘人士感到驚訝，形容當局嚴重錯判，並要求把判詞抄送警方及律政司刑事檢控專員。

上訴人是Khaliq Salman（又名Khalia Salman），案發時33歲，2009年3月以免遣反聲請留港。據判詞歸納案情，2020年1月10日，警員在天水圍嘉湖山莊對開截查一輛灰色車輛，車內有4人，除上訴人外，還包括Hameed Mohammad、Ahmad Ali等人。警員檢獲口罩、頭巾、空背囊、手套等物品，車輛掛假車牌。警員在Hameed電話，發現一張附近找換店姓關老闆娘的照片。警誡下上訴人指，Ahmad告訴他有一份工作，之後上訴人跟Hameed見面，對方告訴他打算搶劫關的找換店，並派發口罩讓他們戴上。上訴人稱，Hameed是主腦，空背囊是用來載劫回來的錢。

上訴人被捕後曾錄取無損權益口供，惟原審法官引述控方指，其口供沒有價值，故沒有給予額外減刑，判上訴人入獄8年。據執法部門表示，由於認為上訴人可信性低，故沒有足夠證據以搶劫罪起訴車內其餘3人，最終只控告Hameed有關交通的控罪。上訴庭在判詞中指，本案有獨立證據，指控上訴人聯同車內3人共同計劃搶劫找換店東主，坦言對控方只起訴上訴人感到驚訝。上訴庭指，即使不依賴上訴人口供，案中也有環境證據指控各人，尤其被指是主腦的Hameed。

對於上訴人口供被指前後不一，故被執法部門評定為不可信；上訴庭反稱，前後不一的地方其實並非十分重要，反而上訴人提出了一些強而有力的證據，卻被錯誤地忽視。上訴庭形容執法及檢控部門在評定上訴人的協助方面，犯下嚴重錯判。由於原審未就上訴人給予口供而減刑，上訴庭遂就這點下調6個月刑期，由8年監禁減刑至7年6個月。

案件編號：CACC131/2023