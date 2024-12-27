律師涉與12歲女童非法性交兼拍片共5罪　還押至明年1月區院提訊

律師陸建廷涉嫌在多次跟一名12歲女童性交，兼且錄製女童的裸體視頻。最終事件被揭發。陸建廷原被控兩項非法性交及一項製作兒童色情物品罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院提堂時，控方新增兩罪，包括製作兒童色情物品及促致未滿16歲的人以製作色情物品。案件將在區院審理，押後至2025年1月9日在區院提訊，期間被告須還押。

39歲男被告陸建廷，控罪書上報稱是事務律師，居住在青衣。他現被控5罪，包括兩項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」、兩項「製作兒童色情物品」罪及一項「促致未滿18歲的人以製作色情物品」罪。控方正式申請轉介案件至區院，辯方沒有保釋申請，候訊期間被告續還押。

控罪指他於2024年3月4日及3月18日，在青衣珀麗路8號珀麗灣一單位，與12歲的女童X非法性交。他另被控於2024年3月4日，在同地以其流動電話製作有關X的兒童色情物品(描劃X的188張照片及9個錄影片段），及3月18日，在同地以流動電話製作兒童色情物品（描劃X的29張照片）。被告另被控於2024年3月14日至2024年3月17日期間，在香港，促致X以製作色情物品，即以視像方式描劃X乳房的一張照片。

案件編號：WKCC2052/2024