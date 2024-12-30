專家指若農曆年間氣溫低於10°C　流感或會爆發得急及嚴重

冬季流感高峰期將至，港人熱門旅遊地包括日本、內地、新加坡及台灣都已爆發H1N1流感。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(30日)在電台節目表示，過去新冠疫情3年期間戴口罩、社交距離措施，令大部分人都無受流感病毒感染，因此未必可在疫情後一兩年能重新建立社區免疫屏障，要有心理準備流感爆發模式及時間會有所不同。

何續稱，香港冬天氣溫較溫和，若稍後農曆年間受寒流影響，氣溫低於攝氏10度，屆時流感或會爆發得急及嚴重，巿民應為流感季節做好準備，包括注意個人衛生，乘搭公共交通工具或到人多地方時要戴口罩，同時要接種流感疫苗等等。

另外，醫學會會長鄭志文今日亦在電台節目指出，向私家醫生求診的人數在近兩個星期有明顯增加，大部分涉及上呼吸感染。天氣轉涼，流感病毒及腺病毒等較活躍，日本近日流行的「蘋果病」，一般會出現發燒及傷風等徵狀，治療上只需處方特效藥，針對病徵進行治療。至於內地近日感染「人類偏肺病毒」宗數增加，成年人感染後病徵一般較輕微，但對2歲以下嬰幼兒及70歲以上長者，可能會造成肺炎或較嚴重的感染。