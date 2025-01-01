國產大型客機C919今起首飛　香港成首個內地以外定期執飛地點

中國自主研發的C919大型客機，由今日（1日）起執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，是C919飛行內地以外的首條航線。飛往上海的首航將在今早出發，運輸及物流局局長陳美寶在首航送機儀式上致辭表示，好開心香港能成為首個內地以外定期執飛的地點，為香港航空事業打開新篇章，也可以令旅客了解中國航空的突破，發揮「引進來、走出去」的優勢。

東航股份公司安全總監趙清則表示，C919現時已有多條飛往不同中國內地主要城市的航線，包括上海、廣州、西安等地，累積人客已超過90多萬，今次C919將投入飛往香港上海的航線，有助讓香港市民近距離感受國產飛機。

而在上海虹橋機場，首班從上海飛往香港的C919客機，機身塗上新觀「閃耀中國紅」，並由即日起加入東航的「滬港快線」，每日定期來往上海虹橋及香港一次。目前東航及各旅遊平台已開放預訂相關航次，有特地選乘該航班的內地旅客表示，機票一票難求，需要提早兩個月開始預訂，認為此航班是中國航空發展的里程碑。而該航班亦在舉行首航儀式後，向旅客提供慶祝蛋糕，以及送贈了各種首航紀念品。