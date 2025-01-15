調解贍養費首2個月處理38個案　40%未達成調解協議再跟進

政府在去年10月透過關愛基金推出為期3年的贍養費調解試行計劃，當局指推出首2個月已處理38宗個案，當中60%已完成或部分完成調解協議，至於仍有40%個案未達成調解協議，當局會進一步研究原因，在收集更多數據後，再整全思考有何措施可以推行，以及決定下一步工作。

有關試行計劃獲關愛基金撥款3600萬元，預計3年內可處理合共1,200宗個案，惠及2,400名正在分居或離婚人士。

民政事務及青年事務局局長麥美娟接受電台訪問時指出，在完成調解協議的個案中，所需時間平均為24天，而處理個案的收字反映服務確實幫助到一些符合計劃服務資格的離婚人士，達成贍養費安排，而目前處理個案宗數在預期之內。

計劃推行至今，她指有足夠數量的專業調解員提供服務，至於每宗調解個案所需費用，由於個案處理時間不一，現時未有具體數字提供，但強調今次計劃服務的是低收入家庭，對於他們面對離婚及贍養費安排方面，不論情緒或處理費用上都有幫助。

在家庭和諧方面，她指今年第二季將與家庭議會合作，舉辦「全港美好家庭選舉」，設10多個獎項，表揚模範家庭，選舉將公開讓市民提名報名，結果會由包括社會人士在內的評審委員會選出。

她強調舉辦今次選舉，目的並非要選出所謂「最好家庭」，而是想鼓勵大家多留心和關心自己家人和身邊家庭，有時大家對好多事物都習以為常，以為家人對自己的關心是理所當然，她希望選舉能為大家提供反思機會，同時建設良好家教家風，令社會更加和諧。

對於《施政報告》提及為促進女性職場發展，將推出「『友』妳啟導」師友計劃，為女大學生配對友師。她表示，此師友計劃預期在今年上半年展開，由大學邀請80名女大學生參與，當局會與婦女事務委員會合作，邀請傑出女性領袖擔任導師，每人帶領兩名大學生，透過不同活動，與她們分享在不同專業的職場經驗，以扶持和啟發學生日後發展。