違國安案審訊第119日　控方開始盤問黎智英

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（16日）踏入第119日，黎智英繼續自辯，經過27日審期，辯方終完成主問。控方開始盤問黎智英。

黎智英今早繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上提及，2020年12月2日，黎被控欺詐罪，9日後被加控勾結外國勢力罪。同月23日，黎獲高院批准保釋，至12月31日，黎的保釋被終院推翻。黎自此還押至今。12月3日，《蘋果日報》頭版報道，題為〈黎智英：無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》 懲教退回〉，文中寫到，「黎智英仍鼓勵《蘋果》同事及讀者：『No fear, we have to fight on.（無畏無懼，我們要繼續戰鬥）』」。黎智英今日指，既然報道這樣寫，即為事實。要冒着被捕風險，在恐懼下繼續營運《蘋果》，便需要戰鬥。2021年6月，《蘋果》刊登報道，引述黎智英獄中傳話「Don't be afraid（不要害怕）」，向記者說「我為你哋驕傲」。黎智英庭上指，在那時候繼續營運《蘋果》是種折磨，工作的人心理狀態傾向不穩定，他想帶出的意思，是不要讓不穩定心理狀態嚇怕你。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022