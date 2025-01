違國安案審訊第119日　控方開始盤問黎智英

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司,涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪,違反《港區國安法》,審訊今(16日)踏入第119日,黎智英繼續自辯,經過27日審期,辯方終完成主問。控方開始盤問黎智英。

黎智英今早繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上提及,2020年12月2日,黎被控欺詐罪,9日後被加控勾結外國勢力罪。同月23日,黎獲高院批准保釋,至12月31日,黎的保釋被終院推翻。黎自此還押至今。12月3日,《蘋果日報》頭版報道,題為〈黎智英:無畏無懼 繼續戰鬥 子送《蘋果》 懲教退回〉,文中寫到,「黎智英仍鼓勵《蘋果》同事及讀者:『No fear, we have to fight on.(無畏無懼,我們要繼續戰鬥)』」。黎智英今日指,既然報道這樣寫,即為事實。要冒着被捕風險,在恐懼下繼續營運《蘋果》,便需要戰鬥。2021年6月,《蘋果》刊登報道,引述黎智英獄中傳話「Don't be afraid(不要害怕)」,向記者說「我為你哋驕傲」。黎智英庭上指,在那時候繼續營運《蘋果》是種折磨,工作的人心理狀態傾向不穩定,他想帶出的意思,是不要讓不穩定心理狀態嚇怕你。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪,以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號:HCCC 51/2022